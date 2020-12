Le Stelle di Natale dell’AIL: fino all’8 dicembre la raccolta fondi dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi

La pioggia non ferma i volontari dell’AIL, l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi, e la raccolta fondi con Stelle di Natale in piazza fino all 8 dicembre. L’associazione è finalmente diventata A.I.L. Sezione di Campobasso Isernia, intitolata al ricordo del fondatore “Libero Gianfagna”. I punti principali di distribuzione sono in Piazza Municipio a Campobasso e Piazza Monumento a Termoli. Ma i volontari sono presenti anche in oltre 20 comuni, tra cui Riccia, Ripalimosani Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia.

L’Associazione anche in questo periodo vuole continuare la propria attività di volontariato cosi come fatto dall’inizio della pandemia COVID 19 con l’acquisto di gel igienizzanti, kit di tamponi, e mascherine e filtri consegnati nei Presidi Ospedalieri. Inoltre, è stato attivato un contratto con un infermiera per effettuare i prelievi domiciliari ai pazienti che devono effettuare le terapie legate alla leucemia per impedire assembramenti presso i reparti.

Una Stella dell’AIL può essere ottenuta anche a distanza sul sito www.ailcampobasso.it e riceverla direttamente a casa.