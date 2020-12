Disagi all’ospedale Veneziale: operatori pronti al presidio

Iniziativa di protesta contro Asrem, Regione Molise e struttura commissariale per i mancati interventi in favore dell’Ospedale Veneziale di Isernia. Una situazione difficile quella in cui versa il nosocomio, specie in tempo di pandemia. Una situazione più volte denunciata dalle sigle sindacali, ma mai risolta.

Gli operatori sanitari, hanno organizzato, per esprimere il loro dissenso, un presidio pubblico dinanzi al Veneziale, e per denunciare “le mancate soluzioni dei problemi più volte sollevati alla Direzione generale Asrem, alla Direzione generale della salute, al presidente della Regione Molise e al commissario ad acta”.

Il Sit-in si terrà domani, 7 dicembre, dalle ore 10:30 alle 13:00. E’ annunciato dalle sigle sindacali di categoria Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi, Nursing up ed “è conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale, che rimane permanente”.