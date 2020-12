Covid, si aggrava il bilancio delle vittime: altri 5 morti, tra cui un 48enne di Termoli

Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus in Molise. Questa mattina la notizia, purtroppo, di altri 5 morti. Tra loro un uomo di 48 anni, di Termoli, che era ricoverato in Terapia Intensiva. È la vittima più giovane. Deceduti poi, un uomo 65 anni di Rocchetta al Volturno; un 86enne di Montenero di Bisaccia; un 83enne San Marco La Catola e un uomo 78 anni Larino. Questi ultimi 4 erano tutti in Malattie infettive.

I 5 nuovi decessi si aggiungono agli altri due riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem: un uomo di 90 anni di Termoli e un 93enne di Campodipietra. Erano anche ricoverati in Malattie Infettive. Salgono così a 140 i morti dall’inizio della pandemia.