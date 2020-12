Seconda fase Progetto ” San Giuliano del Sannio. Il Patrono e i suoi Fucilieri dal 1724 al 2020″

Resilienti alla pandemia, con la creatività del Turismo delle Origini legato a San Nicola, entra in fase due, con i festeggiamenti del 5 e 6 dicembre prossimi in nome di San Nicola, il Progetto “San Giuliano del Sannio. Il Patrono e i suoi Fucilieri dal 1724 al 2020” nel bando “Turismo è Cultura” della Regione Molise, con capofila Comitato San Nicola Onlus in sinergia con Comune di San Giuliano del Sannio (CB), Comune di Cercepiccola (CB), le Associazioni “I fucilieri di San Nicola”, “Insieme Onlus”; A.E.N.R. NikolaosRoute-La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra® con Comunità Montana X Aniene, Associazione MISS CHEF®, Il Cammino dell’Aniene-V.A.R.A., media partner Ostia Web TV, Associazione Molisani nel Mondo di New York, America Oggi, ICN-Radio New York, Nicholas of Myra Entertainment. Nel weekend 5 e 6 dicembre, a San Giuliano del Sannio, nei giorni di celebrazione del suo Santo Patrono Nicola, vi sarà anche una rappresentanza ufficiale de “I Figuranti di San Nicola”, la storica Associazione barese che collabora da anni alla realizzazione del Corteo storico “San Nicola” di Bari e che ha patrocinato la manifestazione sangiulianese.

Le battute d’arresto di novembre scorso dovute alle improvvise quarantene di alcuni partner e l’avvicendarsi dei provvedimenti amministrativi anticontagio, hanno impegnato la compagine organizzativa a trovare forme alternative ed a rimandare al nuovo anno alcune azioni della fase uno del progetto Turismo è Cultura, come il previsto patto d’amicizia e le buone pratiche su turismo sostenibile, cultura e mobilità lenta tra le due comunità montane di San Giuliano e Valle Aniene che custodiscono antiche tradizioni nicolaiane.

Il successo delle attività dello scorso 31 ottobre e 1 novembre e della sperimentazione del tracciato lungo la ferrovia dismessa da San Giuliano a Sepino con l’animazione dei suoi siti archeologici, antropici e paesaggistici, punti di ristoro mobile anche eno-gastronomico, è

stato molto seguito, insieme ad un webinar internazionale, con condivisione tra Italia e USA, dalla stampa locale e nazionale; nonché dalla comunità italo-americana coinvolta che sta già lavorando sull’accoglienza e lo farà anche nei primi mesi del 2021, come delegazione rappresentativa del progetto a New York -azione che inizialmente era prevista a metà dicembre ma che con emergenza covid attuale è stata dilazionata- rispettando la conclusione del bando Turismo è Cultura.

Queste le attività della fase due del progetto “Turismo è cultura” con cui verrà celebrato autorevolmente San Nicola a San Giuliano del Sannio nei giorni 5 e 6 dicembre.

Sabato 5 dicembre, dalle ore 10,30, le celebrazioni di San Nicola da San Giuliano del Sannio partiranno con un webinar in diretta streaming sulle pagine Facebook del Comune di San Giuliano e de La Via Nicolaiana. Relatori del meeting online, moderato dalla giornalista Mariangela Petruzzelli, presidente Associazione MISS CHEF® e vicepresidente AENR, saranno: Rosario De Matteis sindaco di San Giuliano del Sannio; Filippo Pedicino, presidente Comitato San Nicola; Giovanni Cappella, presidente Associazione I Fucilieri di San Nicola; Emanuele Cappella, presidente Associazione Insieme che presenterà la mostra permanente sul Culto di San Nicola; Monia Franceschini, presidente AENR. Alle ore 17,00 dalla Chiesa madre San Nicola di San Giuliano andrà in onda, in diretta streaming, sulle pagine Facebook del Comune di San Giuliano del Sannio e de La via Nicolaiana, la celebrazione dei Vespri di San Nicola con la tradizionale distribuzione del pane benedetto. Alle ore 18,00 Santa Claus, lungo i vicoli di San Giuliano, distribuirà a domicilio doni natalizi ai bambini del borgo.

Domenica 6 dicembre, alle ore 10.30, dalla Chiesa madre di San Nicola si svolgerà, in diretta streaming, sulla pagina Facebook del Comune di San Giuliano del Sannio, la celebrazione della Santa Messa. Interverrà il “San Nicola” del Corteo storico barese, in abiti vescovili, che porterà in dono alla Chiesa madre di San Giuliano, un’ampolla artistica, lavorata dalla Bottega storica Nikolaus di Bari, contenente l’Acqua Santa -manna- di San Nicola. Alle ore 18,00, in diretta sulle pagine Facebook del Comune di San Giuliano del Sannio e de La Via Nicolaiana verrà presentato un video, della durata di sette minuti, in lingua italiana, inerente la ricerca storica condotta dall’Associazione Culturale Insieme sul culto di San Nicola a San Giuliano del Sannio. Sulle stesse pagine Facebook in diretta seguirà, alle ore 18,10, un webinar di aggiornamento sul Progetto in corso, moderato da

Mariangela Petruzzelli, con gli interventi di: Rosario De Matteis, sindaco di San Giuliano del Sannio; Filippo Pedicino, presidente Comitato San Nicola; Giovanni Cappella, presidente Associazione I Fucilieri di San Nicola; Emanuele Cappella, presidente Associazione Insieme; Antonio Cappella, autore del video storico; per AENR interverranno i soci: Luigi Tilia – V.A.R.A. Il Cammino dell’Aniene – Green Way; Mauro Zannino e Piero Orlando di Assonautica Italiana; rappresentanti della Comunità Montana X Aniene e dei Figuranti di San Nicola di Bari. Tutte le azioni che si svolgeranno il 5 e 6 dicembre verranno editati con altri contenuti nel palinsesto della neonata San Nicolas Channel.com, WEB TV tematica prevista nel Progetto e progettata tecnicamente dal media partner Ostia TV.