Natale: stop lavori pubblici, sì a luminare e filodiffusione. Intesa tra commercianti e giunta Roberti

Tra i settori più penalizzati dalle conseguenze della pandemia da Covid 19 c’è quello dei commercianti. A causa dei provvedimenti imposti dai vari Dpcm le abitudini degli esercenti e degli stessi consumatori sono cambiate radicalmente, causando un progressivo peggioramento della situazione economica. I commercianti di Termoli – in questo delicato momento – si sono costituiti in un comitato per restare uniti e chiedere un aiuto alle istituzioni. Una delegazione formata da Maurizio Giamberardino, Valentina Farina, Cinzia Di Pietro e Marianna Potalivo è stata ricevuta dal sindaco Francesco Roberti, insieme agli assessori Michele Barile, Giuseppe Mottola e Vincenzo Ferrazzano, i quali – ognuno per loro competenza – hanno garantito il massimo impegno per andare incontro alla categoria. Intanto per quanto riguarda il periodo natalizio l’assessore Ferrazzano ha garantito la sospensione di tutti i lavori pubblici nelle zone del centro dall’8 dicembre e fino al 8 gennaio 2021. Il collega di giunta Barile ha confermato l’installazione delle luminarie e l’allestimento della filodiffusione nelle principali vie del centro. L’assessore al bilancio Mottola ha invece garantito una sospensione della Tari e di altre tasse per i periodi di chiusura disposti con il lockdown e si sta valutando una riduzione delle aliquote. Con il Comitato Commercianti Termoli è stata stabilita un’intesa che, oltre all’emergenza, guarda anche al futuro al fine di tracciare un cammino comune teso a individuare nuove iniziative per rilanciare il turismo e le attività commerciali in città. Il sindaco Francesco Roberti come già evidenziato in altre occasioni, ha confermato la disponibilità a un continuo confronto con i commercianti, non solo in questo difficile momento.