La Molisana Basket attende il San Martino di Lupari

Domani la Molisana Magnolia Basket Campobasso sarà di scena sul parquet dell’Arena,per affrontare il San Martino di Lupari. La palla a due alle ore 18:00 verrà alzata da Nicola Beneduce di Caserta, coadiuvato dal tarantino Christian Mottola e da Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio.

Coach Sabatelli farà ancora a meno di Oastarello, ex di turno, e Wojta ma potrà contare su Blanca (Quiñonez) l’ala piccola ecuadoregna domani farà il suo esordio nella massima serie italiana. Un prospetto di indiscusso valore per i fiori d’acciaio, Blanca è tra le osservate speciali della Wnba. Il San Martino di Lupari, invece può contare su terminali offensivi importanti come Anderson (esterna statunitense ex Schio e Venezia), Filippi e Ciavarella. Sotto canestro attenzione all’ala/pivot lituana Sulciute e da non sottovalutare elementi come Fietta, Tonello e Pasa in tre elementi del roster di coach Abignente che impostano il gioco.

Le padrone di casa sono alla ricerca di un referto rosa dopo due KO consecutivi. Quattro le gare in programma nel mese di dicembre: la sfide interne contro il San Maritno di Lupari, poi la gara in casa di Costa Masnaga, il ritorno tra le mura amiche per ospitare Ragusa il 2020 si chiuderà con la trasferta in Toscana per scendere sul parquet del Lucca.