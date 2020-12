“Illuminaevinci”, aumentano Comuni in lizza per addobbi di Natale più belli

Cresce il numero dei Comuni molisani che hanno deciso di aderire a ”Illuminaevinci”, contest delle ‘luminarie sociali’ che intende valorizzare i borghi e ha come premio finale buoni spesa per i vincitori da utilizzare, ove possibile, nei Comuni di residenza che hanno aderito. “Nonostante questa seconda ondata di Coronavirus abbia toccato più pesantemente il Molise – commenta Barbara Ruggiero, direttore artistico dell’iniziativa – sindaci e amministrazioni, con costante impegno delle Associazioni locali e parrocchie, stanno cercando di ravvivare questo Natale 2020”. Oltre a Sesto Campano, Conca Casale, Sant’Angelo del Pesco, Roccamandolfi, San Polo Matese, Petrella Tifernina, Cercepiccola, Campodipietra, San Giovanni in Galdo e Toro si sono aggiunti Roccavivara, Bojano, Castelpizzuto e Civitanova del Sannio. “La solidarietà è ciò che più di tutto caratterizza ”Illuminaevinci”. In ogni paese i più giovani vanno ad acquistare, per persone anziane o a rischio, luci e decori nella città più vicina. Un concorso che porta a riscoprire oltre alla solidarietà, la bellezza di creare insieme e di lasciare da parte le tensioni. L’accensione sincronizzata, il 13 dicembre alle 18 sarà non solo il simbolo dell’apertura ufficiale del contest, ma anche il simbolo della rinascita per la nostra terra, i nostri bambini, i nostri nonni”.