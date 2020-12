Covid, calano i nuovi positivi: 36 su 658 tamponi. Ancora due anziani deceduti. 5 i guariti

Altri due anziani ricoverati in Malattie Infettive deceduti per Covid: un uomo di 90 anni di Termoli e un 93enne di Campodipietra. Salgono così a 135 i morti dall’inizio della pandemia. Calano sensibilmente i nuovi positivi, 36 a fronte di meno tamponi processati: 658. 5 sono i guariti.

Una persona ricoverata in Terapia Intensiva e due in Malattie Infettive, ma da quest’ultimo reparto da registrare anche 5 dimissioni. Sono attualmente 66 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 56 in Malattie Infettive e 10 in Rianimazione.

I 36 nuovi contagiati sono di 19 comuni. Il numero più alto riguarda Bojano e Termoli con 5 casi, 3 i positivi di Venafro, 2 rispettivamente di Campobasso, Isernia, Campodipietra, Campomarino, Pozzilli, San Polo Matese e Trivento. 1 caso di Agnone, Ferrazzano, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Palata, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio e Santa Croce di Magliano. Gli attualmente positivi in Molise sono 2774.

Superati i 90mila tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.