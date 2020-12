Comitato commercianti molisani di Isernia: chiediamo al Sindaco aiuti concreti

Continuano incessanti i movimenti organizzati dal comitato commercianti Molise. E’ la rappresentanza di Isernia, questa volta a muoversi con un incontro proprio a palazzo san Francesco con il primo cittadino.

Gli esercenti – attraverso la portavoce Anna Rita Pilla – lamentano perdite costanti legate alle chiusure forzate della prima fase del virus, mentre ora la necessità di evitare assembramenti scoraggia la gente ad andare nei negozi. Rivendicata dunque la necessità di ristori più consistenti per le categorie Ateco escluse finora dei vari provvedimenti del governo centrale. Gli esercenti hanno chiesto al sindaco Giacomo d’Appollonio di farsi parte attiva, per impegnare la regione a predisporre fondi ad hoc con un nuovo clic day o con altre modalità più facilmente accessibili.

“La difficoltà dei commercianti e propria di tutta la comunità – ha commentato il sindaco Giacomo d’Apollonio – come comune non abbiamo risorse da poter impegnare in ristori, possiamo però aiutare a evidenziare le potenzialità del territorio e intervenire sui tributi locali come consentito dalla legge”. “Abbiamo eliminato la tassa di occupazione del suolo pubblico per tutto l’anno – ha continuato il Sindaco – ma chi deve fare maggiormente la sua parte sono il governo centrale e la regione.

Presente all’incontro anche l’assessore al commercio Lina dall’olio che ha annunciato un video di prossima uscita che vedrà tutti gli amministratori locali nelle vesti di testimonial, nell’invogliare i cittadini a fare acquisti per sostenere così l’economia locale oltre a prevedere una riduzione della Tari per le categorie ricadenti nei codici Ateco costretti alla chiusura.