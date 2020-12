Sanificazione dei locali per l’emergenza Covid-19, il Comune di Torella del Sannio resta chiuso il prossimo 7 dicembre. Il continuo ed incessante aumento di contagi da Covid-19 a livello nazionale e regionale e prendendo atto di tutte le misure da porre in essere al fine di contrastare la diffusione del virus, l’amministrazione comunale di Torella del Sannio, guidata dal sindaco Antonio Lombardi, per motivi precauzionali, dispone un intervento di sanificazione di tutti gli ambienti posti all’interno della casa comunale per il giorno lunedì 7 dicembre 2020. I dipendenti comunali proseguiranno le attività in modalità smart working. I dati relativi al contagio creano ancora apprensione, occorre rispettare le regole dettate e prevenire quanto più possibile la trasmissione del virus, che per alcuni versi ancora non risulta chiara come gli stessi esiti.