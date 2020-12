Neuromed: “No alla convenzione con l’Asrem per i tamponi ai privati”

Pozzilli, nella foto, la lettera del presidente del Neuromed, de Gaetano, con cui l’istituto respinge l’invito dell’Asrem ad effettuare tamponi Covid. Continuerà a farli solo per i propri utenti, ricoverati e personale, non per altri. Non erano mancate le polemiche politiche dopo il varo del decreto che autorizza i grandi privati (che hanno i laboratori ospedalieri più attrezzati) a chiedere l’accreditamento per eseguire e processare i tamponi molecolari per i propri pazienti in pre ricovero e per i pazienti che l’Asrem decide di inviare a loro per diminuire il carico sul proprio laboratorio. Di queste ore il ‘gran rifiuto’ del Neuromed di Pozzilli: non siamo interessati a richiedere l’autorizzazione, la risposta inviata alla Regione, ai commissari e all’Asrem.