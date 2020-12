Il messaggio del sindaco di Campobasso per la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco

Nella giornata dedicata a Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto ricordare, a nome dell’intero capoluogo molisano, quanto viene svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco per il bene della collettività.

“I Vigili del Fuoco rappresentano, con il loro spirito di corpo e con la loro attenzione per il cittadino, l’esempio di quanto possa apparire a volte semplice essere capaci di vivere il proprio impegno lavorativo fianco a fianco, ogni giorno, con la gente. – ha dichiarato Gravina – Prima di ogni atto di eroismo, la sensibilità incondizionata, mostrata in occasione di ogni loro intervento, è ciò che gli appartenenti a questo corpo sono in grado di trasmetterci. Per poter essere così disponibili verso gli altri fino a mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella di altri uomini e di altre donne, alle capacità professionali va coniugata la passione e la dedizione al bene comune. Tutte doti che il Corpo dei Vigili del Fuoco alimenta non solo nei propri rappresentanti ed appartenenti, ma anche in chi di riflesso entra in contatto con loro. Ai Vigili del Fuoco va il grazie, nel giorno nel quale festeggiano la loro patrona, della nostra città e dei suoi abitanti.”