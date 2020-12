Gruoup Cycling le lezioni on-line del Cus Molise

Le palestre sono chiuse a causa del Covid 19 ma al Cus Molise, il group cycling non si è mai fermato. Alfredo Ambrosone, di concerto con i vertici della struttura ha avviato le lezioni online sulla piattaforma zoom che hanno fattor registrare sempre il tutto esaurito.

“Con la chiusura delle palestre ci siamo riorganizzati per dare continuità al corso di group cycling – spiega Ambrosone – abbiamo consegnato le bike agli iscritti e siamo partiti con le lezioni a distanza che hanno avuto un grande riscontro fino a questo momento”.

L’auspicio è che presto la pandemia possa essere sconfitta e si possa tornare alla normalità. Quali sono le tue aspettative per il futuro?

“Intanto l’augurio è che questo non sia il futuro. Nonostante la situazione poco felice, credo che qualcosa da quello che stiamo facendo, si può imparare. Questi strumenti che utilizziamo oggi potranno esserci utili in futuro per dare un servizio maggiore. Dico una cosa non banale: tutte le lezioni che facciamo vengono registrate e inviate agli assenti in modo che possano recuperare e non perdere nulla di quello che andiamo a programmare. E’ ovvio però che l’auspicio è quello di tornare il prima possibile a fare lezione in presenza”.

Il tuo corso è stato tra i più numerosi al Cus Molise. L’importante in questo momento particolare, è aver dato continuità al progetto.

“Assolutamente sì. Lo abbiamo fatto con grande entusiasmo. Hanno aderito tutti all’iniziativa tanto è vero che abbiamo consegnato più di venti bici. Oltre agli iscritti, poi, abbiamo inserito quattro-cinque nuovi utenti che avevano la bike disponibile a casa e si sono aggregati. Per ora sta andando tutto nella maniera migliore e siamo molto soddisfatti”.

Il Cus Molise è stato da sempre attento e vicino ai propri tesserati come testimonia il lavoro svolto in sinergia per lo svolgimento del corso di group cycling online.

“Assolutamente sì. Questo è il decimo anno che sono al Cus Molise e la considero una seconda casa. Con tutta la struttura, a partire dalla direzione a tutti i collaboratori, c’è un ottimo rapporto. Il lavoro svolto per organizzare le lezioni online è stato ottimo e reso possibile grazie alla disponibilità e professionalità mostrata dal Cus Molise. Abbiamo consegnato le bike agli iscritti e offerto così un servizio per mettere tutti nella condizione di partecipare. Questo è un gruppo storico, al quale si aggiunge annualmente qualche nuova persona. Ringrazio il Cus per quello che fa e spero si possa presto tornare alla normalità”.