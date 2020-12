Covid, il bollettino odierno: 4 morti e 152 nuovi positivi, i guariti sono 64. Scende il numero dei ricoverati

Sale ancora l’indice di contagio in Molise. Con l’ultimo monitoraggio è a 1,38 ed è il più alto d’Italia. La media nazionale scende a 0,91 e sono solo 5 le regioni sopra il valore 1. La nostra regione resta comunque zona gialla. Quanto ai dati delle ultime 24 ore sono ancora dati molto negativi. 4 le persone decedute; sono una donna di 93 anni di Campobasso morta nella sua abitazione, un 87enne di San Masssimo che era ospite della casa di riposo di Bojano, una 74enne di Macchiagodena ricoverata in malattie infettive al Cardarelli e un 81enne di Sant’Angelo Lodigiano ricoverato nello stesso reparto. Quanto ai tamponi, ne sono stati processati 1099 e tra questi ci sono 152 positivi. Il numero maggiore a Campobasso (26) e Termoli (17). Da segnalare anche 9 casi a Larino e Trivento, 8 a Ripalimosani e 6 a San Martino in Pensilis. Seguono poi decine di altri comuni che hanno tra 1 e 5 casi. Nel bollettino però ci sono anche 64 guariti in 20 comuni. Infine i ricoveri: 4 i pazienti arrivati in malattie infettive, 6 invece quelli dimessi. Scende così a 70 il numero dei ricoverati, sono 9 i pazienti in terapia intensiva. In queste ore erano circolate voci sui un blitz dei Nas al Cardarelli con sequestro di posti di terapia intensiva. Voci smentite categoricamente sia dalle stesse forze dell’ordine che dai vertici Asrem.