Cluster Covid all’Afasev: in isolamento fino al 12 dicembre

Aumenta il numero dei contagi a Isernia, con l’impennata dovuta al cluster dell’A.Fa.S.Ev. che ha registrato 13 positivi di cui 11 operatori.

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, con propria ordinanza, ha disposto l’isolamento obbligatorio per tutti gli ospiti e gli operatori del Centro socio educativo e assistenziale diurno e notturno A.Fa.S.eV., con sede in località Coppolicchio. L’isolamento obbligatorio dovrà avvenire presso la predetta sede, per 10 giorni a decorrere fino al 12 dicembre e comunque fino all’effettuazione dei tamponi di verifica, e salvo ulteriori disposizioni sanitarie impartite dall’Asrem, facendo obbligo al Presidente dell’associazione Luciano Mollichelli, di impartire disposizioni affinché gli ospiti e gli operatori risultati negativi al test del tampone per la ricerca del Covid-19 siano sistemati in locali separati rispetto alle persone contagiate.