Tribunale di Larino, il presidente Russo: “Impegnati nel garantire in sicurezza i processi”

Il rispetto delle norme anti-Covid, punto cardine dell’organizzazione lavorativa nel tribunale di Larino. Udienze in presenza, collegamenti in remoto con l’uso della trattazione scritta in via telematica. Il presidente del palazzo di giustizia frentano, Michele Russo, ha predisposto una pianificazione scrupolosa dell’attività.

“Sin dalla fine della fase 1 – ha detto Russo – abbiamo organizzato la ripresa in modo tale che potesse avvenire senza ulteriori ritardi e in condizioni di sicurezza è per questo che abbiamo ripreso le udienze in presenza l’8 giugno e non il 12 maggio per garantire tutte le condizioni di sicurezza”

Orari scaglionati e percorso segnalato in tutte le aule di giustizia e gli uffici del tribunale. Ma come ribadisce il presidente Russo le misure di contenimento della pandemia sono necessarie ma non azzerano i rischi. Ecco che la sensibilità e l’accortezza individuali sono determinanti.

“Il 40 per cento dei processi – ha spiegato Russo – si è svolto in presenza, il resto in modalità cartolare con note scritte senza bloccare e dilatare i tempi”.

Redato un protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Larino, in questa battaglia contro il virus e a garanzia della giustizia: “Sono state definite le modalità – ha detto ancora Russo – per consentire l’equipollenza tra l’udienza in presenza e quella cartolare, in modo tale che non ci sia nessun vulnus al contraddittorio”.

Il lavoro non si è fermato. Le procedure necessitano sempre di attenzione e la giustizia non può cedere il passo al Covid: “Abbiamo raggiunto anche con le organizzazioni sindacali un accordo che ci consente un giusto equilibrio tra lavoro in presenza e lavoro in remoto”