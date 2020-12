Pagamento Imu, il Comune di Trivento comunica le modalità ai cittadini. La seconda rata Imu deve essere versata entro il 16 dicembre 2020. Il versamento è da determinarsi a saldo e conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote approvate dal Comune di Trivento per l’anno 2020. Lo spostamento dei termini di versamento del conguaglio al 28 febbraio 2021, introdotto in sede di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, concernente la proroga dello stato d’emergenza Covid-19, non si applica al Comune di Trivento in quanto la delibera delle aliquote Imu 2020 è stata adottata dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e pubblicata sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il 31 ottobre 2020. Il pagamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente con il modello F24 o con apposito bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.