E’ durata poche ore la tregua concessa dal Covid sul fronte dei decessi in Molise. Questa mattina la notizia di un’altra anziana vittima del coronavirus. Aveva 87 anni, di Scapoli ed era ricoverata in Malattie Infettive. I pazienti deceduti dall’inizio della pandemia salgono così a 128. Ieri per la prima volta, dopo settimane, non si erano registrati decessi da Covid.