Miss Italia 2020: Camilla Corrado tra le 23 finaliste

Annunciate poche ore fa le 23 finaliste di Miss Italia 2020, selezionate dalla commissione tecnica delle Prefinali nazionali. A rappresentare il Molise, un’ isernina doc, Camilla Corrado, 18 anni, che aveva inviato la sua candidatura per “dimostrare che i sogni non devono rimanere li, chiusi nel cassetto, ma devono volare e realizzarsi”.



E il sogno della bella Camilla è stato realizzato, perché insieme alle 22 finaliste delle altre regioni, prenderà parte al casting nazionale in programma lunedì 14 dicembre a Roma, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020, prendendo il posto di Carolina Stramare Miss Italia 2019.

Le 23 concorrenti si raduneranno sabato 12 dicembre nell’ “Hotel Splendide Royal” di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, loro quartier generale nelle tre giornate romane. Il titolo sarà assegnato, con il patrocinio della Regione Lazio, nello “Spazio Rossellini” del Polo Culturale multidisciplinare regionale. Qui, in assenza di pubblico e nel pieno rispetto del protocollo sanitario vigente, presente una giuria tecnica, sarà realizzata una produzione audiovisiva, che sarà trasmessa in streaming il 14 dicembre sui seguitissimi canali sociali del concorso con il coinvolgimento eventuale di altri programmi tv.

Tutte le candidate, che hanno preso parte alle selezioni conclusive, saranno ammesse di diritto alle finali regionali del 2021.

“Sarà la Miss Italia della speranza – aggiunge la patron Patrizia Mirigliani– con un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma sarà una Miss Italia che guarda al futuro, un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Raccogliamo così nello stesso tempo l’invito di quanti ci sollecitano a non interrompere una tradizione che ha un forte significato simbolico e, in questo momento, anche una forma di incoraggiamento per tante persone”.

Sarà dunque un’avventura entusiasmante e unica per la Miss Molisana Camilla Corrado, che porterà al concorso nazionale un po’ della sua città e della sua famiglia, che da sempre la sostiene e la incoraggia.

“I miei genitori per me sono fonte di ispirazione, da sempre mi hanno insegnato a credere nei sogni: se si vuole qualcosa veramente alla fine si ottiene. In particolare mio padre, che mi ricorda sempre di puntare alla luna, perché male che vada imparerò a camminare tra le stelle”.

In bocca al lupo Camilla.