L’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino egiziano di 39 anni a seguito di accertamenti relativi ad un’istanza presentata per una richiesta di soggiorno UE per “lungo periodo”.

Infatti, alla presentazione della documentazione, gli agenti si sono insospettiti per alcune dichiarazioni rese dallo straniero ed hanno quindi avviato accertamenti per verificare la genuinità di due Certificazioni Uniche, relative a redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con contratto a tempo indeterminato per prestazioni lavorative svolte negli anni 2018 e 2019.