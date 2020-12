Covid, record di positivi (176) e tamponi (1368). Boom di casi ad Isernia con 47 nuovi contagiati

Record di tamponi e di contagiati dall’ultimo bollettino dell’Asrem: i nuovi positivi sono 176 su 1368 tamponi processati. Ma ci sono anche due vittime: una donna di 87 anni di Scapoli e una 75enne di Campobasso, ricoverate entrambe in Malattie infettive. Tre i nuovi ricoveri in Infettivi, due dimessi dallo stesso reparto e due persone guarite.

Dicevamo di record di nuovi positivi, con Isernia con ben 47 nuovi casi, tra i quali una decina di ospiti dell’Afasev, 12 a Campobasso, 10 a Termoli e Venafro, 8 a Montaquila. 5 casi a Campomarino, 4 a Carovilli, Montagano, Monteroduni, Santa Croce di Magliano. E poi gli altri comuni con numero compresi tra i 3 tre casi.

Gli attualmente positivi sono 2661, gli asintomatici a domicilio 2531, mentre i ‘pazienti ricoverati al Cardarelli sono 74 di cui 64 in Malattie Infettive e 10 in Terapia intensiva. Le persone decedute all’inizio della pandemia sono 129, i tamponi processati sono in totale 88626 mentre le persone guarite sono 2308.