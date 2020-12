Covid, in Molise rapporto tra tamponi e nuovi positivi scende all’8 per cento. Terapia intensiva, posti occupati al 26 per cento

In Molise la percentuale tra tamponi effettuati (608) e nuovi casi positivi (53) è all’8%. E’ quanto emerge dal report inviato ieri sera dall’Azienda sanitaria regionale. Per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispetto al totale di quelli disponibili, e’ pari al 26%. Si apprende dal rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in base alla rilevazione del 2 dicembre del Ministero della Salute. La percentuale nazionale e’ del 41%. Nell’area ‘non critica’ la percentuale dei posti letto occupati e’ del 29%, 48% quella nazionale.