Calcio, Serie D: società in attesa delle direttive della Lnd

Pubblicato ufficialmente il nuovo protocollo da parte della Figc, le società del campionato nazionale dilettanti sono chiamate ad adeguarsi in vista della ripresa prevista domenica 13. Le nuove linee guida prevedono il tampone al gruppo squadra due o tre giorni prima della gara domenicale. Spese a carico delle società, già provate oltre modo, dalla crisi e da tutte le difficoltà economiche relative al periodo. In attesa di nuove sovvenzioni da parte del Governo bisogna provvedere di tasca propria. Questa è la prassi e va seguita per portare avanti il campionato. Le difficoltà di questa stagione erano chiare ad inizio anno, tutte le società sportive, sapevano, in linea di massima, di dover fronteggiare spese e difficoltà mai avute prima. Le direttive della Figc sono arrivate, ora si attendono quelle della Lnd in merito al numero minimo di giocatori positivi al covid per poter rinviare le partite. Serve un tetto minimo per garantire la regolarità alla stagione. Bisogna chiarire tutte le modalità, ovvero: quanti giocatori positivi devo avere in rosa per rinviare la partita? Quante volte le società possono usufruire di questa evenienza? Per tornare a giocare bisogna attendere la negativizzazioni dei tesserati o dopo un tot di giorni bisogna tornare in campo? Tutte domande che hanno bisogno di una risposta nel più breve tempo possibile, per evitare ai “furbetti” di non aver margine di manovra. Insomma attendiamo queste novità dai palazzi della Lega Dilettanti per evitare di vivere nuovamente situazioni viste ad ottobre. La regolarità va garantita al massimo, nel rispetto dei principi sportivi ma anche per rendere massima giustizia alle spese e ai sacrifici che le società stanno compiendo per portare avanti il calcio dilettantistico. Ci auguriamo che il 13 sia effettivamente la data della ripresa del torneo, dopo un mese e mezzo dallo stop. Altresì non avrebbe davvero senso riprendere il campionato domenica 20 dicembre, per giocare un turno e poi fermarsi per le festività natalizie. Certo il calendario va ridisegnato, un altro step da compiere per il ritorno alla normalità. In tale ottica non è escluso che si giochi anche durante il periodo di fermo, ad esempio il 30 dicembre oppure il 3 di gennaio.

Le società molisane sono alla finestra in attesa della ripresa. La voglia di scendere in campo è tanta, pensiamo al Vastogirardi che si sta allenando da un mese senza lo sfogo della gara domenicale o di un’amichevole. Situazione leggermente diversa per il Campobasso, costretto allo stop delle attività per oltre venti giorni, e per l’Olympia Agnonese che è scesa in campo domenica 22 novembre per recuperare la partita contro la Vastese. Detto questo, la certezza è che nel momento in cui si ripartirà il calendario sarà molto fitto. 4 turni infrasettimanali già previsti, a questi vanno aggiunte le 5 giornate da recuperare. Senza dubbio la data di chiusura del campionato sarà procrastinata, non più il 16 maggio come inizialmente previsto. Insomma ci sarà da giocare e tanto nel 2021 con le molisane pronte a correre per gli obiettivi fissati ad inizio stagione, vittoria del campionato per il Campobasso, salvezza per Vastogirardi e Olympia Agnonese.

Al lavoro anche l’Fc Matese. La squadra del presidente Rega ripartirà dalla sfida interna contro il Castelnuovo Vomano, senza dubbio la squadra rivelazione dopo i primi turni di campionato. Il team biancoverde è attivo sul fronte mercato per rafforzare la rosa agli ordini di mister Urbano. Il primo reparto da integrare è quello offensivo, la società sta per chiudere un importante colpo, Simone Fioretti, proveniente dal Rotonda, Basilicata, (girone I), è vicino a vestire la maglia del Matese. Classe 1995, Fioretti ha giocato in serie D con la maglia del Campobasso nella stagione 2016/2017 realizzando 7 reti in 29 presenze, prima di una breve parentesi ad Agnone nella stagione seguente.