Sentiero pedonale e ciclabile di collegamento tra il fiume Biferno e il fiume Trigno, anche di carattere archeologico. Nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise, i comuni di Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Guardialfiera, Mafalda, Montefalcone del Sannio, Montecilfone, Montemitro, Palata, Roccavivara, San Felice del Molise e Tavenna, hanno proposto il progetto di realizzazione di un sentiero pedonale e ciclabile di collegamento tra il fiume Biferno e il fiume Trigno, anche di natura archeologica. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per 3milioni e 700mila euro. Tale percorso rientra in un più lungo itinerario, di oltre 130 chilometri, che collega le sponde del Mare Adriatico ai confini con il Lazio e la Campania attraversando in larghezza tutto il Molise, da San Salvo a Venafro e Sesto Campano, sviluppandosi principalmente lungo le sponde del fiume Trigno, dei fiumi Carpino, Cavaliere e Volturno. Si tratta anche di un collegamento trasversale fra la ciclovia che si sviluppa lungo il litorale Adriatico, partendo dal litorale alla foce del Trigno in comune di San Salvo e la ciclovia Euro Velo Route 5 – denominata Via Romea-Francigena- oltre che collegarsi con il tratto già collaudato Isernia-Bojano e poi proseguire per Sepino. La ciclovia da realizzare rappresenta una occasione importante per lo sviluppo turistico ed economico dei territori interessati. Lo scorso 14 settembre 2019 i sindaci dei Comuni aderenti al progetto hanno firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione dell’intervento.