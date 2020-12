Nuovi fondi a Venafro per aiuti economici alle famiglie

Strumenti concreti per aiutare commercianti e famiglie messe e dura prova dall’emergenza sanitaria. Questo l’ obiettivo del Comune di Venafro che ha messo a disposizione 320.000 euro per contributi agli OPERATORI ECONOMICI in crisi a causa dell’emergenza sanitaria, 92.000 euro per il sostegno ad AFFITTI e UTENZE, 83.000 euro per ulteriori BUONI SPESA.

Lo ha comunicato il Sindaco Alfredo Ricci che ha inoltre annunciato uno screening straordinario per il mondo della scuola al rientro dalle vacanze natalizie. “Il Comune – ha spiegato il primo cittadino – proporrà a TUTTI (alunni, docenti, collaboratori) di TUTTE LE SCUOLE (infanzia, primaria, medie e superiori) l’effettuazione di TAMPONE, per garantire il rientro in sicurezza sui banchi di scuola dopo settimane in cui il rischio di una maggiore circolazione del contagio potrebbe essere maggiore. Ovviamente ognuno potrà poi scegliere se aderire o meno.