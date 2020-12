Il vice Ispettore Addolorato Peccia lascia la Polizia: raggiunto il traguardo della pensione

Una Lunga carriera, ricca di soddisfazioni per il Vice Ispettore Addolorato Peccia.

Arruolato nel dicembre 1991, ha partecipato a numerose operazioni di Polizia Giudiziaria nelle zone della Campania e del Foggiano.

Nel 2001 e 2004 inviato in missione all’estero alle dirette dipendenze dell’ONU, ha partecipato alla missione di pace UNMIK in Kosovo dove ha rappresentato l’Italia con l’aliquota della Polizia di Stato nelle missioni internazionali.

Numerose le operazioni di polizia giudiziaria portate a termine con risultati positivi che hanno visto soccombere diversi sodalizi criminali connessi alle attività illecite relative alla produzione di documenti falsi, nonché altri soggetti legati alla criminalità sulla circolazione stradale in genere.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti dalla Polizia di Stato, ma è nel 2009 che riceve l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Da ultimo, come responsabile del suo ufficio e coordinato dal proprio Dirigente ha portato a termine la vastissima operazione sul contrasto alle intestazioni fittizie di veicoli, attività che ha portato il suo Ufficio di Polizia Stradale di Isernia al primo posto in Italia per numero di contestazioni, circa 21000 contesti con oltre 1000 veicoli già sottoposti a sequestro dopo aver individuato circa 250 soggetti fittizi.

Dal 1 dicembre 2020 il Vice Ispettore Addolorato Peccia è in congedo per fine carriera dalla Polizia di Stato.

Una carriera lunga a servizio della collettività, che lascia ipotizzare come la pensione sia solo una tappa di vita e l’inizio di un nuovo viaggio.