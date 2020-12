Per la prima volta, dopo settimane, non si registrano vittime in Molise da Covid. Dal bollettino diramato dall’Asrem arrivano dunque timidi segnali di speranza. I nuovi positivi sono 53 su 608 tamponi processati. E poi ci sono ben 204 guariti, numero quattro volte superiore a quello dei positivi: 27 a Campobasso, 34 a Isernia ed 11 a Termoli ed un dimesso da Infettivi.

Tuttavia si registrano anche tre ricoveri in Malattie infettive ed un trasferimento da questo reparto in Terapia intensiva.

Scendono dunque i nuovi positivi, con Termoli che presenta il maggior numero: 11. 6 casi a Campomarino, 4 a San Martino in Pensilis e Venafro, 3 casi a Campobasso e Scapoli e poi gli altri comuni registrano uno e due casi.

Gli attualmente positivi sono 2488, gli asintomatici a domicilio sono 2357. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 75 di cui 65 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti dall’inizio della pandemia sono 127, i tamponi processati in totale sono 87258, mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 2306.