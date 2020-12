L’aggiornamento al protocollo valido per i dilettanti, il calcio a cinque ed il calcio femminile è stato validato dalla commissione medico scientifica. Un nuovo documento che di fatto rende obbligatori i test nei due o tre giorni che precedono una partita e non anche alla vigilia della ripresa degli allenamenti. I test rapidi vengono assimilati ai tamponi. Si tratta di un nuovo aggiornamento che può consentire innanzitutto la ripresa del campionato la cui ultima giornata ufficiale da calendario è stata disputata il primo novembre scorso. Da li in poi una pausa stabilita prima di due settimane, poi allungata a tre, ora ulteriormente prorogata. La Lega vuole provare a smaltire i tanti recuperi che si erano accumulati: inizialmente più di cento. Ora si rimane con un residuo comunque importante di cinquantaquattro partite da giocare di cui circa la metà sono state fissate domenica prossima. Va detto che il girone F presenta una situazione sostanzialmente buona: ancora tre gare da recuperare di cui due devono essere giocate dalla stessa squadra, cioè il Porto Sant’Elpidio che domenica gioca a Rieti, poi dovrà giocare in casa contro il Giulianova in una data da stabilire. Nel girone delle molisane la situazione più deficitaria era quella dell’Aprilia che, giocando domenica scorsa contro la Vastese, ha riequilibrato completamente il suo quadro di incontri.

Il Campobasso ha osservato i movimenti e le partite delle altre. È stato scavalcato in classifica, ma poco importa dopo sole sei partite giocate e con i rossoblu che ne hanno disputate cinque. L’impazienza di tornare in casa è davvero debordante per i ragazzi di Cudini sempre animati da spirito di rivalsa rispetto alla cristallizzazione dello scorso campionato. Si pensi che dal primo marzo 2020 ad oggi, cioè in nove mesi, i ragazzi di Cudini hanno giocato solo cinque incontri ufficiali. Ma ovviamente non sono gli unici. Le vicissitudini sono state tante compresi i tanti contagiati in rosa ormai quasi un brutto ricordo del mese di novembre. A questo proposito, va detto che gli allenamenti dei rossoblu sono ripresi da una otto giorni e che Cudini può disporre di quasi tutti gli effettivi. Solo due o tre elementi sono ancora in attesa dell’esito dell’ultimo tampone. Probabilmente alla dirigenza ed al tecnico rossoblu poco potrebbe interessare la finestra di mercato appena inaugurata considerato l’assortimento e che tutti sono contenti di contendersi il posto da titolare in ogni seduta di allenamento.

Serenità massima anche ad Agnone dove da ieri è in prova un laterale basso classe 2001 proveniente dall’Aprilia. In generale, pure la squadra di Senigagliesi dovrebbe attuare un mercato molto attenuato essendo stata ricostruita in prevalenza nelle prime settimane di campionato. Dunque, mercato non troppo attivo per i granata che possono approfittare dell’ulteriore pausa per recuperare a pieno Bilello assente anche contro la Vastese, ma anche lo stesso Sibril che ieri ha lavorato a parte. Rimane vittima di uno stiramento il centrocampista Oblack per ora fuori dagli allenamenti. Anche ad Agnone il morale è buono in vista del futuro e la fiducia di riprendere la marcia è tanta.