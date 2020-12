Boicottare Amazon: blitz del Movimento Nazionale a Isernia

Emergenza sanitaria in tutta Italia e nel Mondo. Restrizioni che hanno messo in ginocchio le attività commerciali costringendole anche alla chiusura. Ma in questa situazione drammatica per molte realtà economiche locali, a beneficiarne i grandi colossi internazionali legati al settore dell’e-commerce.

Anche ad Isernia, come in gran parte delle città di Italia, i militanti del neonato Movimento Nazionale hanno distribuito volantini ed affisso locandine per protestare contro il colosso americano Amazon.

“Il Natale è alle porte, ed è quanto mai necessario che gli italiani boicottino Amazon e comprino dai negozi locali – questo il commento di Ivano Manno, portavoce del MN per il sud Italia – questa azione, dall’alto valore simbolico, è solo l’inizio di una campagna di boicottaggio nei riguardi di una multinazionale che, eludendo le tasse, sfruttando i lavoratori e speculando, sta affamando centinaia di migliaia di esercenti italiani, con una concorrenza sleale senza precedenti”.