Termoli-Tremiti: fino al 3 dicembre garantito il servizio. Ministero: tempi brevi per la gara

L’Isola di Capraia questa mattina è salpata regolarmente per le Diomedee. Per ora la proroga della convenzione è solo fino al 3 dicembre compreso, poi si vedrà. La comunicazione della Tirrenia ai dipendenti è arrivata nella tarda serata di ieri, in seguito alla nota diffusa dallo stesso Ministero dei Trasporti che ha fatto sapere come la Commissione Europea condivida il percorso proposto dal Mit per garantire la continuità territoriale marittima. “Le esigenze di servizio pubblico relative a tre collegamenti oggetto della convenzione con Cin S.p.A. – c’è scritto nel documento – saranno garantite dal libero mercato. A seguito dell’attività istruttoria svolta dal Mit è emerso infatti che sulle linee Napoli-Palermo, Ravenna-Catania e Livorno-Cagliari la libera iniziativa economica è idonea a garantire le esigenze di servizio pubblico e non sussiste più la necessità di mantenere in vita misure di intervento statale”. Diversa invece la questione per la linea di collegamento con le Isole Tremiti, dove permangono condizioni di fallimento di mercato. Ecco perché il Mit in tempi brevi bandirà le procedure di gara dei contratti di servizio, in modo da aggiudicare i collegamenti entro i termini previsti dalla legge di proroga. Insomma per il collegamento con le Tremiti si apre uno spiraglio. Nei giorni scorsi il sindaco di Termoli Francesco Roberti aveva scritto alla ministra De Micheli per scongiurare l’interruzione del collegamento, che avrebbe significato disagi oltre che il blocco delle attività dell’arcipelago. Anche la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero ha assicurato il suo impegno per la continuazione del servizio di collegamento.