Il Re della musica house Joe T Vannelli arriva a Pesche

Andrà in scena a Pesche giovedì 3 dicembre, l’evento di calibro internazionale con il Re della musica house Joe T Vannelli.

Il noto dj e producer farà tappa con il suo “Live On tour” per la prima volta in Molise, nel piccolo borgo della provincia Pentra che sembra un presepe vivente.

La tappa molisana, 27esima dall’inizio del tour, si aggiunge alle precedenti che lo hanno visto tutti i giovedì, da marzo ad oggi, protagonista indiscusso delle dirette in streaming su Facebook. Vannelli, ideatore del progetto, è l’unico dj al mondo che da oltre otto mesi, tutti i giovedì senza mai interrompersi, ha saputo mantenere uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale così alto e costante. Dalla prima diretta, a Milano in pieno lockdown e proseguendo poi in tutta Italia, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Sarà proprio il piccolo borgo di Pesche, con i suoi colori e le sue case caratteristiche, la location scelta per la prima data di dicembre, proprio per inaugurare le dirette natalizie che lo vedranno in giro da nord a sud. Il fascino del paese di Pesche, arroccato sulla montagna come un presepe a grandezza naturale, ha fortemente colpito il noto dj internazionale che ha dunque deciso di esibirsi in questa suggestiva cornice.