Covid: altri tre anziani morti nella notte, tra loro anche l’ex sindaco di Guardialfiera

Share on Twitter

Share on Facebook

di Giovanni Di Tota

La morte di altri tre anziani nella notte appena trascorsa rende meno leggero il bollettino di ieri nel quale i guariti 73 hanno superato i nuovi casi. Un dato registrato per la prima volta dall’inizio dell’emergenza.

Dei 655 tamponi processati, 60 hanno dato esito positivo. Di questi 13 a Campobasso, 6 a Termoli e 3 a Isernia e Larino.

Il capoluogo supera così la soglia dei 400 casi attualmente trattati, mentre sale a 123 il numero complessivo delle persone decedute. Alle due di ieri, una donna di 67 anni di Termoli e un uomo di 79 di Larino si sono aggiunti due pazienti ricoverati in malattie infettive: una donna di 98 anni di Montagano e l’ex sindaco di Guiardialfiera Antonio Antenucci di 85 anni: La terza vittima era in terapia intensiva: una 80enne di Santa Croce di Magliano.

Intanto Cittadinanzattiva avanza dubbi sul piano Aziendale per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il documento redatto dall’Azienda sanitaria, fa sapere l’organizzazione, “assicura il mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza, e il trattamento delle patologie tempo dipendenti. Nello stesso tempo pero’, evidenzia Cittadinanza attiva non vengono indicate ne’ modalita’ ne’ risorse.

Per quanto riguarda le misure per il contenimento, i governatori hanno cominciato l’incontro con il governo, al quale partecipano anche l’Anci e l’unione delle Province in vista del nuovo Dpcm con le misure da adottare durante le feste natalizie.