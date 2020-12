Coronavirus: 7 i decessi, 96 nuovi positivi ma 212 guariti. Due ex sindaci vittime del Covid

Continua a salire il numero delle vittime per Coranavirus in Molise. Altre sette persone sono decedute, come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem. 127 in tutto dall’inizio della pandemia. 96 i nuovi positivi, ma sono più del doppio i guariti nelle ultime ore: ben 212. 797 i tamponi processati.

Hanno perso la vita a causa del Covid: una donna di 80 anni di Santa Croce di Magliano, un 70enne di Ferrazzano e Fulvio De Lellis, 74enne di Isernia, commercialista molto conosciuto ed ex sindaco di Vastogirardi per due mandati. Erano ricoverati in Terapia Intensiva; gli altri decessi: una donna di 86 anni di Sessano che era nella casa di riposo del paese e una 91enne di Campobasso che era invece nella residenza per anziani di Bojano. Infine una 98enne di Campobasso e un altro ex sindaco, Antonio Antenucci di 85 anni, che era stato primo cittadino di Guardialfiera. Entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive.

I 96 nuovi contagiati sono di 36 comuni. 8 di Campobasso, Rocchetta al Volturno, Scapoli e Venafro; 7 i contagiati di Isernia, 6 di Termoli e Campomarino, 5 di Ferrazzano e Trivento. Poi tanti i comuni con 3, 2 e soprattutto 1 nuovo caso. Gli attualmente positivi sono 2639.

Tantissimi i guariti, dunque, 212 di 56 comuni. Il numero più alto riguarda Campobasso, con 36 persone che hanno sconfitto il Covid. 29 i guariti di Isernia, 20 di Termoli e 13 di Montaquila.

Sono 6 i nuovi ricoverati in Malattie Infettive, da cui sono però stati dimessi altri tre pazienti. Uno da Terapia Intensiva.

Sono 74 le persone ricoverate per Covid al Caradelli di cui 65 in Infettive e 9 in Rianimazione.

