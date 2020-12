Causa Covid-19 sospese le attività didattiche anche a Fossalto fino al prossimo 11 dicembre. Il sindaco Saverio Nonno, dopo aver avuto riscontro della positività al Covid-19 del genitore di un alunno frequentante il plesso scolastico di via Pertini, assieme al dirigente scolastico ha condiviso la necessità di sospendere, in via cautelare, le attività didattiche. Il sindaco fa sapere che sono in corso accertamenti epidemiologici da parte dell’Asrem e che il plesso scolastico sarà chiuso fino al prossimo 11 dicembre, fatte salve ulteriori successive determinazioni rese necessarie dall’evoluzione del quadro epidemiologico. Il plesso di Fossalto comprende la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e rientra nell’Istituto Comprensivo Statale di Baranello. A detto Istituto, fanno capo anche altri comuni, quali: Busso, Castropignano e Torella del Sannio.