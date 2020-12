Calcio a 5, il prossimo weekend tutto fermo

Questo fine settimana si ferma anche la massima serie nazionale di calcio a 5. Da domenica scorsa a domenica il 6 dicembre (nel quale era prevista la prima gara di qualificazione a Euro 2022 con il Belgio, rinviata) gli Azzurri si sono radunati al Centro Tecnico Federale di Coverciano per una settimana di allenamenti. Il campionato riprenderà con il turno infrasettimanale dell’8 dicembre, l’Acqua e Sapone di mister Scarpitti ospiterà il Genova, mentre la Feldi Eboli tra le cui fila milita Umberto Caruso farà visita alla sua ex squadra il Matera.

Nel weekend niente gara per il Cus Molise. Il calendario della serie A2 ha in programma la trasferta in provincia di Pesaro Urbino in casa della Buldog Lucrezia. Intanto in attesa che parte del gruppo, risultato positivo al Covid-19, si negativizzi il resto della squadra ha ripreso gli allenamenti. Ferma anche la Chaminade Campobasso che ha stoppato anche gli allenamenti in attesa di chiarimenti da parte della Divisione. Lo Sporting Venafro invece ha preferito organizzarsi con le avversarie e scendere in campo, opzione concessa proprio dalla Divisione.