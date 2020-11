Sessano del Molise: sospesi gli acquisti da ambulanti

Con l’incremento del numero dei positivi sul territorio di Sessano del Molise, il Sindaco Pino Venditti ha emesso una nuova ordinanza che sospende il mercato settimanale degli ambulanti nel comune.

“Cerchiamo di rimanere uniti – sollecita il primo cittadino dalla pagina Facebook del comune – soprattutto rispettando le regole per noi e nei confronti degli altri, il COVID -19 nn fa sconti a nessuno”.

“In questo momento – continua Venditti – nn vale nemmeno la regola “della mia vita faccio quello che voglio”, perché con i nostri comportamenti irresponsabili mettiamo in pericolo la vita di tutti, sono i fatti che contano, e conoscere o non conoscere il numeri dei positivi nel nostro comune non è influente. Evitate di fare acquisti dai commercianti ambulanti che arrivano dalle zone rosse, utilizzate le realtà locali come i nostri antenati hanno sempre fatto”. E con l’ordinanza del 29 novembre sospende di fatto il mercato fisso e ambulante sul territorio comunale di Sessano.