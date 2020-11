Mancanza di vaccini, Toma: “Appena arrivate altre 9mila dosi”

Sono 63 mila i vaccini contro l’influenza distribuiti in Molise, “altri 9.000 sono appena arrivati e sono in distribuzione”. A fornire i dati all’Ansa, che li ha richiesti, e’ il presidente della Regione, Donato Toma. Inoltre, ha fatto sapere il governatore, al quantitativo si aggiungono “15.000 prestati dalla Campania” per i quali “siamo in attesa di consegna”, oltre “a 10.000 richiesti dalla Protezione civile”. Nelle ultime ore il segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia, Antonio Tartaglione, ha evidenziato in una lettera aperta il disagio e le difficolta’ per i Medici di medicina generale nei confronti dei loro assistiti a causa della mancanza di vaccini.