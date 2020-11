Isernia: 300 merletti per addobbare l’albero di Natale

Quasi quaranta artiste del tombolo, di ogni età, si sono offerte di realizzare oltre 300 merletti che andranno ad addobbare un Albero di Natale che sarà allestito, a partire dal giorno 8 dicembre, nel quartiere Codacchio del centro storico di Isernia, in piazzetta della Frateria Celestiniana. I merletti verranno poi scambiati a fronte di offerte da destinare alla fondazione Telethon. L’iniziativa è del “Gruppo di mamme che svendono, regalano e fanno”, nato sulla piattaforma social Facebook, che nel tempo ha riunito oltre 5000 mamme e decine di progetti finalizzati a raccogliere fondi per cause benefiche.

È il terzo anno consecutivo che il “Gruppo di mamme” porta avanti un evento benefico a favore di Telethon, e lo scorso 2019, grazie anche al mercatino dell’usato nel centro storico e all’impegno degli aderenti al Gruppo, che hanno donato articoli di ogni genere, sono stati raccolti 7.000 euro.