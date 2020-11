“Illumina Roccavivara” e vinci, il concorso rivolto ai residenti che premia i migliori addobbi natalizi del paese. L’Amministrazione comunale invita a decorare un portone, il balcone o un angolo di strada con luci e addobbi natalizi, “metti in moto la tua creatività, tieni le luci accese dall’8 dicembre al 6 gennaio, una giuria esterna valuterà l’addobbo per progettualità, scenografia e creatività”. I migliori addobbi riceveranno i seguenti premi messi in palio: 1° premio, 200 euro in buoni spesa; premio best social lighting, 100 euro in buoni spesa (è il premio per la foto pubblicata sulla pagina fb@illuminaevinci che ottiene più consensi) e tanti altri premi. Per informazioni e iscrizioni si può contattare al telefono 0874. 875087 o consultare il sito istituzionale del Comune.