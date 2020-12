Covid, i guariti superano i nuovi positivi. I contagi sono 60 su 655 tamponi. Ancora vittime

Per la prima volta, dall’inizio della pandemia, il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi. Il dato, incoraggiante, emerge dal bollettino Asrem. Le persone guarite sono infatti 73, a fronte dei 60 nuovi contagi su 655 tamponi processati. Ma ci sono ancora vittime. Due: il 79enne di Larino deceduto la scorsa notte e una donna di 67 anni di Termoli, entrambi erano ricoverati in Malattie infettive. Sale così a 120 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Aumentano i ricoveri in Malattie infettive: 5 nelle ultime 24 ore. Campobasso è la città con il maggior numero di nuovi casi: 13, seguono Termoli con 6, Trivento con 5 e poi tutti gli altri comuni con numeri inferiori.

2763 gli attualmente positivi, gli asintomatici a domicilio sono 2634. I pazienti ricoverati sono 77 di cui 64 in Malattie infettive e 13 in Terapia Intensiva. 85853 i tamponi processati in totale, mentre le persone che hanno sconfitto il Covid sono 1890.