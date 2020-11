Coronavirus, ancora una vittima: muore al Cardarelli un 79enne di Larino

Ancora un decesso per Covid. Si tratta di un 79enne di Larino che era ricoverato al Cardarelli. A darne notizia il sindaco della città frentana, Puchetti. “Una morte, quest’ultima, non segnalata nel consueto bollettino di ieri diramato dell’azienda sanitaria regionale – ha dichiarato – Con queste due morti, e quella del dottor Augusto Vincelli, in un mese, sale dunque a tre il numero di nostri concittadini che sono deceduti dopo aver contratto l’infezione da SarCov2. Attualmente, dopo la negatività rilevata al nostro concittadino residente in città ma domiciliato in altro comune, il numero dei positivi è sceso a 43. Di questi due sono ricoverati al Cardarelli. Nei prossimi giorni altri nostri concittadini saranno sottoposti a tampone, in quanto sono trascorsi i fatidici dieci giorni dalla scoperta del contagio.Voglio augurarmi che la stragrande maggioranza abbia finalmente il responso di negatività così da riacquistare una quotidianità migliore”, ha concluso il sindaco.