Appello dell’Avis di Isernia: fate urgentemente una donazione

Arriva un importante messaggio da parte dell’Avis di Isernia e un accorato appello a tutti i donatori di recarsi il prima possibile al centro trasfusionale dell’ospedale Veneziale per effettuare una donazione. “C’è una gravissima carenza di sangue – riferiscono dall’Avis – e la struttura ospedaliera ne ha bisogno per poter continuare a garantire gli interventi”.

“La situazione è abbastanza grave specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria – spiegano dall’Avis – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti al più presto. Grazie in anticipo a tutti i donatori. Chiunque vorrà recarsi al centro per una donazione potrà contattare direttamente il numero 342 60 20 488 per prendere appuntamento”.