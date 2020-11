Troppi contagi in paese: restano chiuse le scuole a Montaquila

Ancora troppi i contagi a Montaquila e per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di non riaprire le scuole. Lo ha annunciato il Sindaco Marciano Ricci, il quale, alla luce dei numeri dell’emergenza coronavirus, ha deciso di prorogare la sospensione della didattica in presenza fino al prossimo 5 dicembre.

“La curva dei contagi – spiega Ricci nell’avviso rivolto alla comunità – è aumentata e siamo in attesa dell’esito di altri tamponi. Il rapporto tra soggetti risultati positivi e la popolazione presente sul territorio evidenzia il fatto che siamo il paese con il tasso più alto di contagi rispetto ai Comuni vicini”.

Il Sindaco ha poi ribadito la necessità di rispettare tutte le misure anti Covid in atto e non solo. “Vi ricordo – ha sottolineato – che le scuole non sono chiuse per vacanze e quindi vuol dire che i bambini non si devono riunire per strada o nelle case”.