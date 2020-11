Covid, ancora un decesso. 88 nuovi positivi su 762 tamponi, 9 ricoveri

Un uomo di 85 anni di Campobasso deceduto in Malattie infettive, 88 positivi, 9 ricoveri di cui 8 in Malattie infettive ed uno in terapia intensiva. Ma ci sono anche 5 pazienti dimessi e 8 guariti. Sono i numeri dell’ultimo bollettino asrem che parla anche di 762 tamponi processati. I comuni con il più alto numero di postivi sono Termoli con 14, Isernia con 13, Campobasso con 7 e Bojano con 6 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 2780, 76 i ricoveri in ospedale, di cui 62 in Malattie infettive e 14 in terapia intensiva. 118 le persone decedute dall’inizio della pandemia, 1817 i guariti, mentre i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza sono 85198.