Campobasso – Un incendio devasta l’antica villa Guacci, paura tra i residenti

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri a Campobasso e ha interessato l’antica villa Guacci, in via san Giovanni dei Gelsi. La dimora, circondata da un grande parco verde e mura di recinzione, era disabitata da tempo. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerosi automezzi, data la complessità della situazione, che hanno spento le fiamme. La polizia municipale ha provveduto ad isolare la zona, sempre molto trafficata. Si indaga per capire l’origine e il perché del rogo che ha causato enormi danni all’abitazione.