Situazione sanitaria sotto controllo: a Isernia riaprono le scuole

Finalmente a Isernia si torna a scuola: sollevati i tanti genitori preoccupati dalla situazione di stallo che si era venuta a creare a seguito dell’aumento del contagio da corona virus nel capoluogo pentro.

Da lunedì prossimo 30 novembre, infatti, tutti gli alunni dei due istituti comprensivi San Giovanni bosco e Giovanni XXIII torneranno in aula, con attività di didattica in presenza. Non sarà dunque prorogata l’ordinanza comunale n. 223/2020 che per motivi di prevenzione rispetto ai pericoli di contagio da Covid, aveva disposto la sospensione di tali attività fino a sabato 28 novembre.

Sulla questione il sindaco di Isernia Giacomo D Appollonio, ha sentito i due dirigenti scolastici nonché i referenti dell’ufficio sanità pubblica dell’ASREM e dal confronto è stata condivisa la volontà di tornare alle lezioni in presenza. Al momento infatti la situazione sanitaria appare sotto controllo. Permane tuttavia il monitoraggio rispetto ad eventuali sviluppi pandemici e se necessario verranno immediatamente prese le opportune decisioni di contrasto e controllo.