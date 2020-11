Premio “Città per il verde 2020”: gestione di assoluta avanguardia

TERMOLI. “Lavori di manutenzione e gestione del verde pubblico di assoluta avanguardia”. E’ la motivazione con la quale è stato assegnato a Termoli il primo premio “Città per il Verde” 2020 nella sezione

“Manutenzione”.

Un riconoscimento molto ambito che è stato consegnato in mattinata, in videoconferenza, all’assessore all’Ambiente Rita Colaci dalla rivista tecnico-scientifica Acer che da ventuno anni organizza la manifestazione.

Un momento importante per la città di Termoli la cui amministrazione comunale, come ricordato dalla Colaci durante il collegamento, ha creduto subito nella sostenibilità ambientale mettendosi al lavoro per cercare di ricreare un decoro urbano che rilanciasse la città adriatica come località turistica che punta sull’accoglienza.

L’assessore all’Ambiente ha voluto ringraziare tutta la struttura che si è messa a disposizione per conseguire in poco più di un anno questo importante traguardo.

Con la Colaci è intervenuto anche Marco Maio, Direttore esecutivo del Contratto del Verde Pubblico, che ha illustrato le tre direttive di intervento con le quali si sta riorganizzando il verde pubblico in città: conoscenza, pianificazione e gestione. Inizialmente si è cercato di risolvere le urgenze, poi si è provveduto alla pianificazione dei successivi interventi per la ricostruzione del patrimonio arboreo salvaguardando l’aspetto paesaggistico.

Si è parlato anche di compost, dallo scorso anno con l’avvio delle potature dell’alberato cittadino tutto il materiale scartato è stato messo da parte e riutilizzato per migliorare la sostanza organica e la fertilità di alcuni terreni.