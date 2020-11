Pietracatella, lunedì prossimo riapre la scuola primaria e secondaria

43 second read

Il sindaco di Pietracatella ha annunciato la riapertura, della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo del Fortore-Riccia-Sant’Elia, rimaste chiuse per un caso positivo al Covid, in isolamento da oltre 25 giorni. Le normali attività didattiche riprenderanno lunedì 30 novembre.

Per la scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, invece, resta confermata la chiusura temporanea dell’Istituto data l’attuale presenza di positività al Covid-19 del personale docente