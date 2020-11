55 second read

Montenero, valori dell’acqua tornati nella norma. Sindaco attende ufficialità per revocare il divieto

Il sindaco di Montenero, Simona Contucci, è in attesa dei risultati dei prelievi dell’Arpa, per poter revocare l’ordinanza con la quale è vietato l’uso e il consumo dell’acqua per scopi alimentari nella zona costiera di Montenero di Bisaccia.

Dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 02 Abruzzo sono però giunte rassicurazioni: i valori sarebbero rientrati nella norma. Ora si attende solo la conferma da parte dell’Asrem che ha incaricato i tecnici dell’Arpa per le verifiche microbiologiche.