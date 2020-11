La Caritas di Trivento da quarant’anni sostiene la missione in Bangladesh di padre Antonio Germano. Di recente, il direttore della Caritas trignina – don Alberto Conti – ha devoluto ulteriori 3 mila euro per le opere del religioso saveriano, originario di Duronia. La notizia è stata ripresa anche da L’Osservatore Romano, “con l’ultimo aiuto – ha scritto padre Antonio – è stato possibile distribuire a ciascuna delle 150 famiglie più povere, non solo cristiane, 25 chili di riso e due di lenticchie, un litro di olio, tre pezzi di sapone, una dotazione minima che ha soccorso concretamente i più miseri e senza speranza. Alla sua missione occorrono ogni anno circa trentamila euro – ha fatto sapere don Alberto Conti – per svolgere le sue tante attività di assistenza: ebbene un terzo di questa somma è stata coperta negli ultimi anni dalle donazioni della nostra Caritas. Da qui la proposta ai fedeli, subito concretizzata, di partecipare alla campagna Caritas “Dacci il nostro pane quotidiano” rinnovando l’impegno concreto a favore dei fratelli del Bangladesh.